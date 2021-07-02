Военные эксперты рассказали, как «нищие» ВМС США скатываются в хаос

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Военные аналитики считают, что ВМС США находятся в состоянии хаоса, в частности, из-за низкого уровня финансирования. Об этом сообщает «ФАН».
Эксперты наблюдают серьезную нехватку средств у американских ВМС для создания новых кораблей. Однако они полагают, что причина их «бедности» кроется не только в этом. Главная проблема в том, что в самой системе военно-морских сил пребывает хаос по всем сферам.
Одним из ярких примеров является проект ВМС по созданию крылатой ракеты SLCM-N, которая могла бы нести ядерный заряд. При помощи такого оружия США удалось бы уровнять ядерный паритет с Россией. В итоге, из-за отсутствия средств Пентагон закрыл этот проект.
Военное руководство страны оказалось перед серьезным выбором, так как на все направления финансов не хватает. Отказавшись от важнейшей ракеты, им осталось выбрать между созданием новой подлодки, постройкой эсминца класса Arleigh Burke или созданием нового истребителя.
Данные проблемы в ВМФ говорят о том, что США находятся в серьезном финансовом хаосе. Стоит подчеркнуть, что ранее Пентагону не случалось жертвовать проектами. Удерживать оборонные расходы удавалось на уровне 6% ВВП. Но сейчас ситуация изменилась. Эксперты полагают, что в Пентагоне попросту отсутствует единогласие. А это серьезно тормозит процесс развития американского военного флота.
По мнению российских обозревателей, причиной «нищеты» военно-морских сил США являются крайне высокие аппетиты оборонных компаний, которые погрязли в коррупции.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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