В Великобритании пригрозили уничтожением Defender 20 российских бомбардировщиков Су-24

Сергей Козлов рассказал всю правду о вакцинации от COVID-19: Идет биологическая война
Министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов рассказал о необходимости вакцинации. Как он отметил, на...Подробнее
В следующий раз, когда британский эсминец Defender приблизится к Крыму, который является украинским, в случае провокации России он потопит половину ее Черноморского флота и уничтожит 20 бомбардировщиков Су-24, которые осмелятся к нему приблизиться. Об этом говорится в публикации ведущего британского таблоида Daily Mail.
Столь грозное предупреждение из уст журналистов прозвучало после встречи премьера Бориса Джонсона с представителями прессы на военной базе в Хэмпшире. Он во время своей пресс-конференции заверил, что британские военные корабли и в будущем будут приближаться к Крыму, потому что это территориальные воды Украины - не России. Великобритания никогда не признавала и не признает полуостров частью территории РФ, подчеркнул Джонсон.
Журналисты Daily Mail, развивая тему, отметили, что на борту Defender столько вооружения, что он мог бы запросто сбить бомбардировщик Су-24 во время инцидента в Черном море 23 июня, но экипаж не повелся на провокацию. Однако, подчеркивается в статье, если бы это и произошло и самолет на самом деле был подбит, Британии за это ничего бы не было - факта нарушения российских территориальных вод не было, поскольку Крым украинский, а атаку на бомбардировщик международное сообщество сочло бы «самообороной».
Да и президент России Владимир Путин не решился бы ответить на сбитый самолет, как, напоминает издание, когда-то «простил» Турции сбитый в Сирии в 2015 году российский истребитель.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов рассказал о необходимости вакцинации. Как он отметил, на...Подробнее
Эксперты объяснили, когда необходимо вакцинироваться от коронавируса тем, кто уже переболел COVID-19. Так, Всемирная...Подробнее
Россияне сегодня разделились на два лагеря. Первые ратуют за введение обязательной вакцинации от коронавируса во всех...Подробнее
Доктор медицинских наук Николай Малышев раскрыл, есть ли риски прохождения иммунизации на пике коронавирусной инфекции....Подробнее
Юрист Юлия Федотова прокомментировала обязательную вакцинацию. Она заявила, что принуждение к вакцинации от...Подробнее
Медицинские специалисты Москвы принадлежат к числу первых пациентов, кому сделали уколы вакцины от коронавируса после...Подробнее
В России врачи начали массово отказываться предоставлять пациентам справки о противопоказаниях к вакцинации. Об этом...Подробнее
На фоне выросшей в два раза заболеваемости по коронавирусу, недавно стало известно, что в российском Минздраве решили...Подробнее
Новая волна коронавируса в России, по мнению многих экспертов, вызвана новым - индийским штаммом ковида, впервые...Подробнее
Российский врач и телеведущий Александр Мясников считает, что причина столь низкого уровня вакцинации, который...Подробнее
Комментировать