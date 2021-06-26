В Великобритании пригрозили уничтожением Defender 20 российских бомбардировщиков Су-24

В следующий раз, когда британский эсминец Defender приблизится к Крыму, который является украинским, в случае провокации России он потопит половину ее Черноморского флота и уничтожит 20 бомбардировщиков Су-24, которые осмелятся к нему приблизиться. Об этом говорится в публикации ведущего британского таблоида Daily Mail.

Столь грозное предупреждение из уст журналистов прозвучало после встречи премьера Бориса Джонсона с представителями прессы на военной базе в Хэмпшире. Он во время своей пресс-конференции заверил, что британские военные корабли и в будущем будут приближаться к Крыму, потому что это территориальные воды Украины - не России. Великобритания никогда не признавала и не признает полуостров частью территории РФ, подчеркнул Джонсон.

Журналисты Daily Mail, развивая тему, отметили, что на борту Defender столько вооружения, что он мог бы запросто сбить бомбардировщик Су-24 во время инцидента в Черном море 23 июня, но экипаж не повелся на провокацию. Однако, подчеркивается в статье, если бы это и произошло и самолет на самом деле был подбит, Британии за это ничего бы не было - факта нарушения российских территориальных вод не было, поскольку Крым украинский, а атаку на бомбардировщик международное сообщество сочло бы «самообороной».

Да и президент России Владимир Путин не решился бы ответить на сбитый самолет, как, напоминает издание, когда-то «простил» Турции сбитый в Сирии в 2015 году российский истребитель.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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