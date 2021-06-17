Сотрудничество с Россией по «Спутнику V» может спасти Индию от коронавируса COVID-19

Автор индийского издания The Financial Express Амир Улла Хан рассказал, каким образом Индия может спастись от нового опасного штамма коронавируса. Помочь ей в этом сможет лишь Россия, а точнее вакцина, созданная на основе препарата «Спутник V» российскими учеными. Об этом сообщает «ИноСМИ».

Как объяснил журналист, Индия возлагает большие надежды на сотрудничество с Россией для борьбы с коронавирусом. Особенно государство привлекает вакцина «Спутник V», которая на данный момент является единственное наиболее устойчивой к новому штамму инфекции.

Улла Хан объяснил, что российский препарат является особенно эффективным, потому что представляет собой некий «вакцинный коктейль». При его разработке было использовано 2 вектора, которые обеспечивают ему надежность и устойчивость к вирусу. Это Ad5 и Ad26. Плюс ко всему, «Спутник V» сильнее других способен противостоять новым мутациям коронавируса. В том числе и индийскому штамму, который прозвали «коронавирус Дельта».

По словам автора, в Индии планируют не только приобрести у РФ «Спутник V», но и договориться с создателями этой вакцины о разработке нового препарата непосредственно для индийского штамма.

Стоит отметить, что ранее российские разработчики уже предлагали подобную помощь другим производителям вакцин. Улла Хан уверен, что препарат против «коронавируса Дельта» мог бы кардинально изменить обстановку в стране.

В Индии на данный момент большая часть населения не вакцинирована. Первая партия российского препарата поступила в страну лишь несколько месяцев назад, в мае.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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