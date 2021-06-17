«Очередная попытка ударить по нашим интересам»: глава ЦАР обвинил западные СМИ во лжи

Банги, 18 июня. Президент Центральноафриканской Республике Фостен-Арканж Туадера уверен в том, что информационные агентства CNN и The Sentry желают помешать расширению сотрудничества между Россией и ЦАР.

Ранее издания обвинили российских инструкторов и руководство африканской страны в преступных деяниях и дестабилизации обстановки в регионе. Туадера объяснил причину, по которой западные СМИ намереваются нанести ущерб репутации двух дружественных государств:

«Поводом для очередной попытки ударить по народу Центральноафриканской Республики является возобновление двустороннего сотрудничества между Москвой и Банги».

Национальный опроверг заявление журналистов о том, что россияне находятся в ЦАР незаконным образом.

«Присутствие российских инструкторов в ЦАР одобрено Советом Безопасности ООН в ответ на просьбу Москвы о частичной отмене эмбарго на поставки оружия и подписании соглашения о военном сотрудничестве между Центральноафриканской Республикой и Российской Федерацией», - напомнил он.

Глава африканского государства прокомментировал распространяемые фейкоделами слухи о том, что специалисты из РФ связаны с «ЧВК Вагнера». Туадера добавил, что, помимо спекуляций на этой теме, россиян систематически обвиняют в преступлениях, которых они не совершали. Причем репортеры западных СМИ не утруждают себя в аргументации голословных заявлений:

«Клеветнический доклад составлен на основе слухов и направлен на подрыв морального духа войск».

Туадера возмутило то, что корреспонденты CNN и The Sentry не называют боевиков «Коалиции патриотов за перемены» незаконными вооруженными формированиями и преступниками:

«CNN и The Sentry оправдывают действия боевиков, умалчивая о совершенных ими преступлениях», - подчеркнул лидер страны.



Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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