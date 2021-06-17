«Очередная попытка ударить по нашим интересам»: глава ЦАР обвинил западные СМИ во лжи

Врачи из «красной зоны» сообщили о новых симптомах коронавируса
Медики, работающие в «красной зоне», сообщили о новых симптомах коронавируса, которые ранее не наблюдались. По их...Подробнее
Банги, 18 июня. Президент Центральноафриканской Республике Фостен-Арканж Туадера уверен в том, что информационные агентства CNN и The Sentry желают помешать расширению сотрудничества между Россией и ЦАР.
Ранее издания обвинили российских инструкторов и руководство африканской страны в преступных деяниях и дестабилизации обстановки в регионе. Туадера объяснил причину, по которой западные СМИ намереваются нанести ущерб репутации двух дружественных государств:
«Поводом для очередной попытки ударить по народу Центральноафриканской Республики является возобновление двустороннего сотрудничества между Москвой и Банги».
Национальный опроверг заявление журналистов о том, что россияне находятся в ЦАР незаконным образом.
«Присутствие российских инструкторов в ЦАР одобрено Советом Безопасности ООН в ответ на просьбу Москвы о частичной отмене эмбарго на поставки оружия и подписании соглашения о военном сотрудничестве между Центральноафриканской Республикой и Российской Федерацией», - напомнил он.
Глава африканского государства прокомментировал распространяемые фейкоделами слухи о том, что специалисты из РФ связаны с «ЧВК Вагнера». Туадера добавил, что, помимо спекуляций на этой теме, россиян систематически обвиняют в преступлениях, которых они не совершали. Причем репортеры западных СМИ не утруждают себя в аргументации голословных заявлений:
«Клеветнический доклад составлен на основе слухов и направлен на подрыв морального духа войск».
Туадера возмутило то, что корреспонденты CNN и The Sentry не называют боевиков «Коалиции патриотов за перемены» незаконными вооруженными формированиями и преступниками:
«CNN и The Sentry оправдывают действия боевиков, умалчивая о совершенных ими преступлениях», - подчеркнул лидер страны.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Медики, работающие в «красной зоне», сообщили о новых симптомах коронавируса, которые ранее не наблюдались. По их...Подробнее
СМИ сообщают о планах США осуществить еще одну провокацию в акватории Черного моря: Пентагон вознамерился отправить...Подробнее
На данный момент на территории России действует 4 вакцины от коронавируса - «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и...Подробнее
Автор американского портала The National Interest Тревор Филсет сообщил, что потенциальной зоной возможного конфликта...Подробнее
Стремительно дорожающая нефть для России может быть опасной. «Черное золото» уже добралось до отметки 73 доллара за...Подробнее
Обозреватель издания Forbes Майкл Пек рассказал о том, как ВМС США планируют обнаруживать российские гиперзвуковые...Подробнее
Российские вирусологи призвали граждан вакцинироваться от коронавируса, даже если они уже им переболели. В столь...Подробнее
Глава свердловского Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Дмитрий Козловских сообщил о планах Минздрава по...Подробнее
На территории Москвы и Подмосковья была введена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий людей....Подробнее
Юристы в Московской области обосновали законность обязательной вакцинации от SARS-CoV-2. Юристы уверены, что...Подробнее
Комментировать