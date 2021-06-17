Жена Виктора Бута ведёт переговоры с адвокатами из США о защите мужа

Супруга россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в американской тюрьме по обвинению сотрудничестве с Революционными вооруженными силами Колумбии, прокомментировала заявление Владимира Путина по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве.

Российский лидер отметил, что в вопросе обмена заключенными между двумя странами могут произойти положительные сдвиги. Министерство иностранных дел России и Госдеп США прорабатывают возможность обмена находящимися под стражей гражданами США и России.

По мнению Аллы Бут, работа в данном направлении на таком уровне стала для нее «глотком живой воды» и признаком положительного сдвига, в том числе и в отношении дела ее мужа. Жена Виктора Бута уверена, что после двусторонней встречи президентов США и России могут быть найдены компромиссы.

Алла Бут также выразила благодарность бывшей судье Шире Шейндлин, которая в свое время назвала приговор россиянину чрезмерным и поддержала идею обмена Бута на заключенного в России американца Пола Уилана.

В 2021 году исполнится 13 лет с момента ареста в Бангкоке российского бизнесмена Виктора Бута и 11 лет — его экстрадиции в США. Российский бизнесмен был экстрадирован из Таиланда в 2008 году по запросу США, где в 2012 году приговорен к двадцати пяти годам лишения свободы по статье о торговле оружием. Все обвинения в свой адрес он отрицает и вину не признает.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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