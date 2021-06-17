США из-за российских противолодочных самолетов впервые прикрыли свою субмарину истребителями F-22

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Американские военные использовали истребители F-22 для того, чтобы прикрыть свою субмарину от российских противолодочных самолетов.
Об этом инциденте сообщил информационный ресурс Avia.pro.
Как рассказал источник издания, российские противолодочные самолеты выявили американскую атомную субмарину, которая покинула базу на Гавайях. Чтобы прикрыть ее, были подняты в небо самолеты F-22.
Эксперты отмечают, что американские военные ранее ни разу не применяли F-22 для прикрытия своих подводных лодок.
Ранее в СМИ попала информация о том, что российские военные в течение месяца провели три перехвата истребителей F-35.
Инциденты между российскими и американскими военными в последнее время участились. РФ не раз проводила перехват военных самолетов США и кораблей у своих границ. Эксперты отмечают, что США пытаются нарастить военное присутствие в Арктике, где уже давно освоилась Россия. И это не говоря о Черном море, где едва ли не каждую неделю российские силы вынуждены проводить перехваты военных НАТО.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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