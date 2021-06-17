Forbes: ВМС США придумали, как защититься от гиперзвуковых ракет РФ

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Обозреватель издания Forbes Майкл Пек рассказал о том, как ВМС США планируют обнаруживать российские гиперзвуковые ракеты. Для этого будут применяться беспилотники. Об этом сообщает «ПолитРоссия».
Как известно, наиболее разрушительными оружиями в современной войне считаются ударные беспилотники и гиперзвуковые ракеты. Для того, чтобы обезопасить себя от гиперзвуковых ракет России, американцы решили использовать БПЛА. То есть применить одно самое опасное оружие против другого.
«План заключается в том, что БПЛА будут обнаруживать ракеты, нацеленные на корабли США, гораздо раньше, что предоставит судам больше времени для ликвидации снарядов», - объяснил обозреватель.
При этом Пек подчеркнул, что наиболее опасными американские ВМС считают гиперзвуковые ракеты, действующие на малых высотах. Все потому, что флот еще не сталкивался с этой угрозой.
Их коварство заключается в том, что радары не способны найти их на низкой высоте полета. Хоть это и не новая проблема, ситуацию усложняет скорость противокорабельных ракет.
Гиперзвуковые ракеты нового поколения, к которым относится российский «Циркон», способны развить скорость до 9 Махов. Они способны пролететь молниеносно и низко.
«Ракеты, летящие низко, очень трудно обнаружить. Они способны маневрировать, чтобы избежать перехвата», - объясняет Майкл Пек.
Чтобы решить проблему военные США решили использовать БПЛА с бортовыми РЛС, которые будут взлетать с палубы судна. Находясь на высоте, радар будет способен обнаружить гиперзвуковую ракету на далеком расстоянии. В этом случае корабль, запустивший беспилотник, успеет ликвидировать угрозу.
Эксперт обратил внимание, что ракеты во время полета «прячутся» в облаках плазмы, что позволяет им скрываться от радаров. Поэтому американским специалистам следует продумать все способы обнаружения снарядов при помощи дронов.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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