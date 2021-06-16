Пентагон запланировал провокационный проход эсминца «Лабун» под Крымским мостом

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СМИ сообщают о планах США осуществить еще одну провокацию в акватории Черного моря: Пентагон вознамерился отправить один из кораблей Шестого флота ВМС в Керченский пролив с «особой миссией».
Национальный центр управления обороной ранее проинформировал о том, что 11 июня в Черное море вошел эсминец ВМС США Laboon. Силы Черноморского флота РФ взяли корабль под наблюдение.
Пресс-служба Шестого флота США в своем Twitter объявила, что эсминец в Черное море отправлен для выполнения операций, направленных на «обеспечение морской безопасности». В регионе корабль, на борту которого размещается 58 единиц атомного оружия, будет взаимодействовать с британским эсминцем Defender и фрегатом Нидерландов Evertsen из состава АУГ «Королева Елизавета».
Издание «Свободная пресса» считает, что эсминцы будут проводить операцию «Свобода судоходства» там, где, по мнению Вашингтона, она нарушена — в Керченском проливе, под Крымским мостом. Естественно, это будет мегапровокация, но подготовка к ней уже стартовала.
Ранее стало известно о том, что НАТО с 28 июня по 10 июля в акватории Черного моря будут проводить масштабные военные учения Sea Breeze 2021, в которых задействует и Украину.
В маневрах примут участие военная авиация, а также 40 боевых кораблей. В Sea Breeze 2021 примут участие свыше 4 тысяч военнослужащих стран-участниц НАТО и стран-партнеров блока.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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