Американцы отработали удары по российским ракетным батареям С-400 «Триумф»

Военнослужащие американской армии на базе в Агадире в Марокко осуществили имитацию ударов по двум ракетным батареям С-400 «Триумф» российского производства. Об этом сообщило американское издание журнала Тhedrive.com.

В ходе военных маневров Africa Lion 2021, которые под руководством США проводятся в государствах Западной и Северной Африки, российские ЗРК были условно ликвидированы. Как пишет РИА Informing, для этой цели были изготовлены и выбраны муляжи «Триумфов». Судя по всему, американцы обратили внимание именно на это вооружение, так как Россия продолжает реализовывать свои экспортные версии С-400.

Действительно российскими С-400 уже владеют многие страны, что держит Вашингтон в напряжении. США, видимо, против того, чтобы средствами ПВО такого высокого уровня располагали страны, на которые Вашингтон намерен оказывать давление. Заметим, что официальных комментариев насчет отработки ударов на муляжам зенитно-ракетных систем пока не поступало.

Между тем американское издание The Drive пишет, что американо-марокканские учения представляли собой смоделированную военную игру.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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