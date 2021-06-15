Российские и сирийские военные провели секретную встречу в сирийской Латакии

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Тайный саммит российских и сирийских военных произошел на территории Сирии — предполагается, что в ходе этой встречи в главном сирийском порту обсудили дальнейшие совместные действия РФ и Сирии по противодействию боевикам. Об этом пишет «Informing».
По данным военного обозревателя Baladi News, 14 июня состоялась засекреченная встреча российских и сирийских военных — указывается, что военный вертолет РФ доставил нескольких офицеров в прибрежный город Салма. Известно, что данный регион является зоной повышенного внимания боевиков, которые нацелены на города Салма и аль-Кабина в Латакии, а также на аль-Дар аль-Кабира и Хазарин в южной части провинции Идлиб. По неподтвержденной информации, сирийские правительственные силы намерены дать жесткий отпор боевикам, в случае если они проявят агрессию на данной территории — причем не исключен вариант и с массовой «зачисткой». При таких радикальных мерах сирийской армии потребуется помощь российской авиации — и хотя о каких-либо достигнутых договоренностях не сообщается, есть вероятность, что именно вариант использования российской авиации и стал предметом обсуждения на секретной встрече в порту Латакии.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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