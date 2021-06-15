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Российскому Федеральному агентству по делам СНГ и соотечественников за рубежом очевидно грозят «оргвыводы» и кадровые чистки, если в течение 2021 года руководство организации не сможет добиться реального повышения эффективности своей работы. На текущий момент, считает военный эксперт и политический аналитик Борис Рожин, Россотрудничество не может выступать в качестве проводника российской «мягкой силы», и нехватка доверия вылилась в критику в СМИ.
Рожин отмечает: несмотря на достаточно богатый бюджет — от 4 до 9 млрд рублей в год, ведомство, возглавляемое экс-депутатом Госдумы Евгением Примаковым, показало свою полную неэффективность на ряде ключевых направлений. Главным провалом Россотрудничества в 2021 году, конечно, стало закрытие Русского дома в Киеве — о чем организация даже не упомянула на своем сайте. Фактически начиная с госпереворота 2014 года на Украине Россотрудничество исполняло роль статиста, никак не пытаясь помочь русскоязычным украинцам, многие из которых оказались вовлечены в конфликт с новой властью и вынуждены были бежать в Россию.
Примаков, получив федеральное агентство в свое ведение в июне 2020 года, во всеуслышание признал, что Россотрудничеству необходимы реформы. Однако преобразования свелись к «кадровым чисткам», нисколько не повысившим эффективность организации — за год не поменялся даже сайт, которые сам Примаков назвал ужасным. Естественно, что отсутствие реальных достижений, вместо которых ведомство представляло в основном «русскую» культурную программу, привело к снижению авторитета ведомства и критике в СМИ.
По мнению Бориса Рожина, 2021 год может стать для Россотрудничества переломным — сомнения в эффективности организации могут привести к оргвыводам. За год под началом Евгения Примакова ведомству так и не удалось стать эффективным проводником российской «мягкой силы» за рубежом, не удалось и подключиться к задаче по защите соотечественников, а российское влияние сводится, в широком смысле, к демонстрации африканцам игры на русской балалайке. Результаты усилий Россотрудничества не выглядят адекватными ни бюджетным расходам на это ведомство, ни задачам, которые стоят перед Россией, которая вновь и вновь вынуждена выстраивать конструктивные отношения с окружающим миром.
В 2021 году Россотрудничество ждут реформы, считает Рожин, — либо ведомство сможет добиться коренного перелома в своей деятельности, либо последуют новые кадровые чистки по воле сверху.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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