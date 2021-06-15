Экипаж норвежского военного корабля поднял флаг ЛГБТ-сообщества

Норвежская телекомпания NRK сообщила о том, что в районе Бюфьорден города Берген в Норвегии на борту военного корабля впервые был поднят радужный флаг, являющийся символом ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает «ИноСМИ».

Как объяснили журналисты, в центре норвежских городов по причине пандемии коронавируса были отменены общественные мероприятия. В связи с этим правительство приняло решение разрешить проводить традиционный гей-парад на лодках в море, что и сделали жителя Бергена.

Это был первый случай в истории, когда военно-морские силы Норвегии приняли участие в «Радужных днях». Как уточнялось, для парада были задействованы патрульное судно «Тур», противолодочный корабль «Хитра», корабль поддержки «Олав Трюггвасон» и по 2 катера и учебных судна.

На норвежских боевых кораблях впервые развевались разноцветные флаги ЛГБР-сообщества. Также в руках у каждого члена экипажа было по маленькому радужному флагу, которым они размахивали, пересекаясь с другими участниками парада.

По словам главы военно-морских сил Руне Андерсена, у моряков принято общаться сигнальными планами. Сегодня же они отдали сигнал об участии в борьбе за разнообразие.

«Для нас очень важно дать понять, что служить во флоте имеет право каждый человек, вне зависимости от его ориентации», - заключил он.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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