Sohu предупредило РФ о коварном трюке НАТО с ракетами

14-06-2021, 19:14

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Sohu предупредило РФ о коварном трюке НАТО с ракетами

Недавно страны НАТО сообщили о намерении выступить против размещения ядерных ракет на территории Европы. Окончательное решение вопроса будет озвучено через пару дней. Аналитики китайского издания Sohu предупреждают, что кажущаяся безобидная инициатива может оказаться ловушкой для России. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

«Ряд экспертов из США уверены, что отказ НАТО от размещения ядерных ракет в Европе будет означать утрату серьезного козыря Запада против РФ. Однако это решение может оказаться неким хитрым ходом», - заявляют эксперты.

Китайские обозреватели подчеркивают, что подобная инициатива со стороны Альянса выглядит довольно подозрительно, учитывая недавние решительные намерения США действовать в совершенно обратном направлении.

Не так давно свое действие прекратил важный Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между РФ и США, после чего Пентагон сразу же начал испытания ранее запрещенного оружия. При этом американцы понимали, что разрыв договора развязывает руки Москве, которая также может развернуть ядерное оружие возле Европы. Эксперты полагают, что новая инициатива НАТО направлена на решение данной проблемы.

«Таким образом Альянс попытается склонить Россию пойти на аналогичные уступки, публично отказавшись от размещения наземного ядерного оружия в Европе», - объяснили свою точку зрения аналитики.

Если это действительно так, то НАТО пошли на довольно коварный шаг. Все дело в том, что комплексы ПРО Aegis Ashore США продолжают располагаться в Европе, да еще и в странах, близких к РФ (Польша и Румыния). В составе систем находятся пусковые установки Mk 41, способные применять крылатые ракеты «Томагавки» с возможностью применения боевой части, дальность поражения которых достигает 2500 километров.

«Если Альянсу удастся обмануть Москву, то она окажется действительно в неприятном положении», - заключили китайские эксперты.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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