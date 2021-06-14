Расследование СК о захвате россиян может вызвать вопросы к властям Украины

Российский бизнесмен Евгений Пригожин по просьбе издания Russia News прокомментировал сообщение о намерениях сотрудников организации Bellingcat снять фильм-расследование о неудачной попытке захвата 33 россиян спецслужбами Украины. Ответ бизнесмена приводит пресс-служба компании «Конкорд».

В своем запросе журналисты Russia News указали, что проект данного расследования провалился, а руководству агентства так и не удалось создать скандал вокруг этой истории. По словам Пригожина, изначально было понятно, что материал Bellingcat заведомо обречен на провал.

«Хочу отметить, что выражение «информационная бомба так и не взорвалась» тут не подходит. Скорее Bellingcat от запора не разродились, пытаясь сделать «расследование о расследовании»», — заявил предприниматель.

Бизнесмен уверен, что Следственный комитет России должен провести свое расследование, касающееся деятельности агентства Bellingcat.

«А надо сделать расследование про «расследование о расследовании». И заниматься этим должен СК РФ. Тогда итог будет очевиден. В результате нашего расследования сажать надо всех: и Зеленского, и Порошенко, и Грозева, и СБУ, а заодно и всю Верховную раду», — заключил Пригожин.

Ранее Евгений Пригожин уже давал ироничные рекомендации сотрудникам Bellingcat о возможных темах для расследований. Так, бизнесмен предложил обратить внимание на процесс проведения следующих американских выборов.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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