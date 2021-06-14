Матеуш Моравецкий: Польша обижена на Европу и готовится к выходу из ЕС

14-06-2021, 15:29

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Матеуш Моравецкий: Польша обижена на Европу и готовится к выходу из ЕС

В ближайшее время Польша может повторить путь Великобритании и выйти из Европейского Союза. На официальном уровне об этом пока не говорится, но польские СМИ уже довольно активно обсуждают возможность Polexit.

Польша оказалась обиженной на всех и вся. Не только на США, которые отказались от санкций по «СП-2», не посоветовавшись с Варшавой, но, как выяснилось, и на Европу тоже.

Старт Polexit может быть дан уже завтра, 15 июня, считает политолог Владимир Корнилов. На вторник запланировано заседание Конституционного трибунала Польши, где будет рассматриваться 129-страничный запрос премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, чьи решения имеют приоритет в стране: Европейского суда или польских судебных органов.

К слову, документ был внесен еще 29 марта, но трибунал с вердиктом затягивал, наткнувшись на довольно жесткую реакцию, в первую очередь, со стороны европейцев.

К рассмотрению дела приступили еще в апреле. Слушания были назначены на средину мая, но под разными предлогами их в итоге перенесли на 15 июня.

Здесь следует отметить, что на Моравецкого оказывали давление, требовали, чтобы он отозвал свой запрос. Премьер этого не сделал, вместо этого быстро созвал брифинг и рассказал кто есть кто, а также подчеркнул, что брифинг проводится специально для того, чтобы «дополнительно, в очередной раз подтвердить верховенство в нашем юридическом праве нашей Конституции, которая является высшим легальным актом в нашей системе юриспруденции, над европейским законом».

Генпрокурор Польши Збигнев Зебро, в свою очередь, обрушился на ЕС с обвинениями в колониальном видении Польши и заявил, что даже Советский Союз показывал в отношении Варшавы большее уважение, чем ЕС.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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