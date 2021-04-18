Эрдоган поддерживает Украину из-за собственного интереса

Вчера, 20:59

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Эрдоган поддерживает Украину из-за собственного интереса

10 апреля президент Украины Владимир Зеленский посетил Турцию. В ходе встречи с лидером страны Эрдоганом было подписано соглашение о стратегическом партнерстве, которое состоит из 20 пунктов. Научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов объяснил, какой интерес преследует Турция. Об этом сообщает «Pravda.Ru».

Так, большая часть пунктов соглашения носит антироссийский характер. Например, Турция обещает не признавать Крым как часть России, поддержать Украину во вступлении в НАТО, оказать военную помощь и поддержать крымских татар, проживающих в Украине.

Эксперт считает, что в этом соглашении есть и секретные пункты, содержание которых не разглашается.

Комментируя отношения Турции и Украины, Прохватилов напомнил, что первая является членом НАТО. А главным девизом Альянса является противодействие России в Европе. Эксперт также отметил, что сейчас Анкара находится под управлением Великобритании. Так, например, глава британской разведки Ричард Мур – близкий друг турецкого лидера Эрдогана. Он же занимался кураторством войны в Нагорном Карабахе.

В целом интерес Турции заключается непосредственно в Крымском полуострове, так как эта территория всегда была для нее лакомым кусочком.

«Уверен, что Анкара строит далеко идущие планы. В случае истребления России она сможет претендовать на эту землю. А Запад специализируется именно на уничтожении РФ», - отметил Прохватилов.

Также специалист признал, что турки оказывают действительно весомую помощь Украине. Стране уже были предоставлены знаменитые БПЛА «Байкатар», а также в Киев отправлены турецкие инструкторы, которые, собственно, и управляют дронами.

Несмотря на то, что турецкие «Байкатары» являются серьезным оружием, любой боевой истребитель сможет быстро уничтожить большое количество таких беспилотников. Проблема заключается в том, что эти дроны сопровождаются наземной радиолокационной службой.

«Вот, допустим, сбили мы «Байкатар» своим истребителем, а они его выследили и послали более серьезное оружие, чтобы его уничтожить», - объяснил Прохватилов.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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