В США рассказали, почему американские B-1B не смогли напугать Россию в Арктике

Сегодня, 18:44

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В США рассказали, почему американские B-1B не смогли напугать Россию в Арктике

Американский журнал Military Watch на своих страницах рассказал, почему американские B-1B не смогли напугать Россию в Арктике. Перевод статьи на русский был предоставлен редакцией портала «ПолитРоссия».

Издание напомнило, что в феврале этого года ВВС США перебросили на базу в Норвегии четыре стратегических бомбардировщика B-1B Lancer. Их главная задача была нагнать страх на Россию в Арктике, показать силу США.

Но напугать Москву не получилось. В первую очередь потому, что B-1B Lancer не могут долго работать в экстремальных условиях белого региона, чего не скажешь о российских Су-34 и МиГ-31К. Они на территории Арктики дислоциируются постоянно.

В марте, после окончания миссии, три бомбардировщика вернулись в Техас. Один из-за полученных повреждений двигателя не смог вылететь из Норвегии и пробудет там до окончания ремонта.

Специалисты разбираются в подробностях случившегося, а командующей эскадрильей отстранен от должности.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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