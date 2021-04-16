Бутусов: Штаты далеки от размещения ЗРК Patriot на Украине

Сегодня, 14:19

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Бутусов: Штаты далеки от размещения ЗРК Patriot на Украине

Соединенные Штаты Америки на текущий момент далеки от размещения ЗРК Patriot в Украине, поскольку не представляется возможным выполнение трех важнейших условий:  нет ни соответствующего статуса, ни достаточных средств, ни нужной инфраструктуры. Об этом заявил украинский журналист, советник министра обороны Юрий Бутусов.

По его словам, Вашингтон оказывает Киеву большую помощь и поддержку, но поставки Patriot целям и стандартам США не соответствуют.

«У нас ещё нет такого статуса, чтобы за нас захотели воевать какие-то страны НАТО», - пояснил Бутусов.

Да и со средствами на такое оружие у Украины проблема. Американские ЗРК - сложные и дорогостоящие. Батарея обходится порядка миллиарда долларов. При этом, чтобы она функционировала эффективно, необходимо докупить и другую технику - РЛС, системы радиоэлектронной разведки и так далее. То есть необходимо потратить еще миллионы долларов.

В целом же, уверен Бутусов, Украине не стоит рассчитывать на помощь извне - полагаться стоит только на собственные возможности и силы.

«Нам следует понимать, что национальные интересы Украины, кроме Украины, никто другой не будет защищать», - подытожил эксперт.

Ранее СМИ сообщали об амбициозных планах ВВС Украины закупить к 2035 году дорогостоящие американские истребители F-35.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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