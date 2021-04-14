СМИ Дании: Российское «бряцание оружием» напоминает о Холодной войне

Россия продолжает активно наращивать присутствие в Арктике, и это не устраивает Запад.

Обозреватель датской газеты Jyllands-Posten Йорген Уллеруп объяснил, что больше всего в действиях России беспокоит другие страны, имеющие выход к Арктике, пишет Военное обозрение.

Разработка РФ ядерной торпеды «Посейдон» достаточно серьезно напугала Запад. Это вооружение может вызывать гигантские волны цунами, зараженные радиацией. Его применение угрожает густонаселенным городам на побережье, ведь в них после удара оружием «Судного дня», как еще называют «Посейдон» в западной прессе, жить будет невозможно десятки лет.

События, которые сейчас происходят в мире, отмечается Уллеруп, напоминают ему Холодную войну, когда в гонке вооружений соревновались СССР и США. Но в современных реалиях США приходится соперничать с Россией и Китаем.

Создание гиперзвукового оружия – это уже новый уровень современной «Холодной войны». Те средства ПВО, которые считались эффективными, не смогут справиться с гиперзвуковыми ракетами.

В сложившихся обстоятельствах, отмечает обозреватель, любые действия крупных государств, создавших мощные армии, вызывают обеспокоенность у их потенциальных противников. А поскольку Арктика – это регион стратегически важный, поэтому усиление присутствия России там, не могут игнорировать страны Запада.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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