Sohu: слежка за базой ВМФ РФ закончилась унизительным фиаско для военных США

Американские военные не смогли уследить за российскими подводными лодками в северных водах.

Отношения между США и Россией достаточно напряженные, что прослеживается и в действиях военных этих стран, отмечают эксперты из Китая.

На страницах издания Sohu рассказали об инциденте, который доказал снова огромный потенциал российского подводного флота, пишет ПолитРоссия .

Пентагон пытается следить за северными базами российского флота. Но зачастую, когда российским военным необходимо провернуть что-то в тайне от американцев, они легко исчезают с их радаров.

Несмотря на то, что американцы следили за российской боевой техникой, она буквально под носом у них растворилась.

«На базе российских атомных лодок внезапно пропало оборудование, за которым несколько дней пристально следили американские военные», — пишут китайские журналисты.

Военные США не заметили, как подводная лодка вышла из базы. Объяснить загадочное исчезновение субмарины американские наблюдатели не смогли. Не помогли разобраться в ситуации даже спутниковые снимки.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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