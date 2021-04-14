Sohu: слежка за базой ВМФ РФ закончилась унизительным фиаско для военных США

Сегодня, 10:04

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Sohu: слежка за базой ВМФ РФ закончилась унизительным фиаско для военных США

Американские военные не смогли уследить за российскими подводными лодками в северных водах. 

Отношения между США и Россией достаточно напряженные, что прослеживается и в действиях военных этих стран, отмечают эксперты из Китая. 

На страницах издания Sohu рассказали об инциденте, который доказал снова огромный потенциал российского подводного флота, пишет ПолитРоссия

Пентагон пытается следить за северными базами российского флота. Но зачастую, когда российским военным необходимо провернуть что-то в тайне от американцев, они легко исчезают с их радаров. 

Несмотря на то, что американцы следили за российской боевой техникой, она буквально под носом у них растворилась. 

«На базе российских атомных лодок внезапно пропало оборудование, за которым несколько дней пристально следили американские военные», — пишут китайские журналисты. 

Военные США не заметили, как подводная лодка вышла из базы. Объяснить загадочное исчезновение субмарины американские наблюдатели не смогли. Не помогли разобраться в ситуации даже спутниковые снимки. 

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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