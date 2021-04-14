Болгар восхитила продуманная победа Путина

Разговор российского и американского президентов стал темой обсуждения читателей болгарского портала Dir. bg.

Многие из них отметили, что попытка США припугнуть Россию оказалась провальной. Такой вывод они сделали, когда узнали, что Байден отказался отправлять корабли в Черное море. Читатели подчеркнули, что таким образом России удалось одержать победу. Все идеально продумано, как в шахматах, и Америке объявлен мат, написал кто-то из комментаторов.

Бессилие США сблизит Россию с Китаем, считают читатели. Также они сравнили союзников США с беззубыми пуделями, которые тявкают, а укусить не могут.

«Америка становится смешной», «Путин оказался адекватнее Байдена», - сделали вывод читатели.

Ранее сообщалось, что читатели американского издания Fox News подвергли критике политику президента США Джо Байдена за введение новых санкций против России. Они выразили недоумение тем фактом, что для американской администрации российский вопрос стал важнее внутренних проблем. В комментариях они высказали мнение, что Москва не заметит новых санкций, пишет ria.ru .

Накануне стало известно, что США отказались отправить корабли через Босфор в Черное море. Глава МИД Турции Мевлют Чавушолу подтвердил, что Вашингтон отменил проход эсминцев Roosevelt и Donald Cook, которые планировали пробыть в черноморской акватории с 14-15 апреля до 4-5 мая.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700