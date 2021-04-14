Болгар восхитила продуманная победа Путина

Вчера, 21:09

0

Image 16+
Болгар восхитила продуманная победа Путина

Разговор российского и американского президентов стал темой обсуждения читателей болгарского портала Dir. bg.

Многие из них отметили, что попытка США припугнуть Россию оказалась провальной. Такой вывод они сделали, когда узнали, что Байден отказался отправлять корабли в Черное море. Читатели подчеркнули, что таким образом России удалось одержать победу. Все идеально продумано, как в шахматах, и  Америке объявлен мат, написал кто-то из комментаторов.

Бессилие США сблизит Россию с Китаем, считают читатели. Также они сравнили союзников США с беззубыми пуделями, которые тявкают, а укусить не могут. 

«Америка становится смешной», «Путин оказался адекватнее Байдена», - сделали вывод читатели.

Ранее сообщалось, что читатели американского издания Fox News подвергли критике политику президента США Джо Байдена за введение новых санкций против России. Они выразили недоумение тем фактом, что для американской администрации российский вопрос стал важнее внутренних проблем. В комментариях они высказали мнение, что Москва не заметит новых санкций, пишет ria.ru.

Накануне стало известно, что США отказались отправить корабли через Босфор в Черное море. Глава МИД Турции Мевлют Чавушолу подтвердил, что Вашингтон отменил проход эсминцев Roosevelt и Donald Cook, которые планировали пробыть в черноморской акватории с 14-15 апреля до 4-5 мая.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Германии рассказали о подготовке НАТО к устрашению РФ

Вчера, 21:49

Болгар восхитила продуманная победа Путина

Вчера, 21:09

В Бельгии рассказали о возможной причине срыва переговоров Байдена и Путина

Вчера, 19:19

В США снимут ремейк «Иронии судьбы» с голливудскими актерами

Вчера, 14:54

В МИД Турции рассказали об отмене прохода кораблей США в Черное море

Вчера, 11:34

В Германии призвали Киев уважать высокий уровень автономности Донбасса

Вчера, 08:59

Sohu рассказало о способном уничтожить за 15 минут Вашингтон российской ракете «Авангард»

14-04-2021, 22:54

Джеймс Ставридис: В борьбе с РФ США должны «идти до конца, но воевать будут украинцы»

14-04-2021, 21:09

В Пентагоне подтвердили подлинность видео с НЛО

14-04-2021, 17:59

Разведка США оценила угрозы со стороны Москвы

14-04-2021, 17:49

В Пентагоне назвали РФ «экзистенциальной угрозой» для США

14-04-2021, 14:34

Власти Шарджи изменили правила въезда для туристов

14-04-2021, 11:24

СМИ узнали о том, что Зеленский предложил Эрдогану 50% акций «Мотор Сич»

14-04-2021, 00:14

Появилось видео перехвата российского «Искандера» израильским комплексом «Barak-8»

13-04-2021, 13:19

Bloomberg: Китай и РФ объединяются в новой космической гонке

13-04-2021, 09:24

Журналисты Le Monde объяснили, какую выгоду Зеленский хочет извлечь из ситуации в Донбассе

13-04-2021, 08:14

Без права на ответ: ФБР установило ограничения на подачу заявлений в свой адрес

13-04-2021, 08:04

Al-Monitor: Турция сделала «сюрприз» РФ с альтернативой Босфору

13-04-2021, 07:34

Стрелков считает неизбежной войну России и Украины

13-04-2021, 07:04

National Interest оценил возможность широкомасштабной войны между Россией и Украиной

12-04-2021, 11:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров