В Бельгии рассказали о возможной причине срыва переговоров Байдена и Путина

Сегодня, 19:19

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В Бельгии рассказали о возможной причине срыва переговоров Байдена и Путина

Бельгийский эксперт, профессор международной политики Университета Антверпена Том Сауэр назвал сценарий, при котором могут сорваться переговоры Владимира Путина и Джо Байдена. По словам профессора, этим фактором могут стать возобновление полномасштабных военных действий на юго-востоке Украины, передает «Lenta.ru».

Бельгийский политолог Том Сауэр указал, что хотя развитие полноценного военного противостояния в Донбассе не выгодно как Украине, так и России, однако полностью его исключить никак нельзя. 

«Если случится какая-то провокация, и противостояние вспыхнет в Донбассе снова, то тогда очень большая вероятность, что саммит глав России и США этим летом не состоится», - прокомментировал профессор. 

Том Сауэр спрогнозировал, что если встреча Владимира Путина и Джо Байдена все же состоится, то этим президенты смогут «приятно удивить весь мир»

«Байден и Путин должны отнестись друг к другу с должным уважением, и постараться выслушать друг друга и достичь прогресса в тех сферах, где интересы России и США совпадают, и найти компромисс там, где существуют противоречия», - добавил бельгийский ученый. 

Том Сауэр добавил, что Путину и Байдену проще будет найти точки соприкосновения в таких вопросах, как нераспространение ядерного оружия, война в Афганистане, борьба с терроризмом и глобальное изменение климата.

«Если они смогут договориться по этим вопросам, то появится положительная тенденция и для урегулирования других, проблемных вопросов — в частности, подписание нового соглашения о контроле над вооружением», - сообщил Том Сауэр.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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