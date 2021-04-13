В Германии призвали Киев уважать высокий уровень автономности Донбасса

Член германско-российской парламентской группы Грегор Гизи проанализировал обстановку на востоке Украины, и привел пути возможного решения конфликта на Донбассе. По словам депутата бундестага от фракции «Левые», решить кризис на Украине можно только путем четырехсторонней встречи в «нормандском формате», информирует «Известия».

Депутат бундестага Грегор Гизи указал, что давление, которое НАТО оказывает своими провокациями и на Россию, имеет крайне негативные последствия не только для США или Украины, но и для европейских стран.

«Из-за санкционного давления переговоры по закупке Германией российской вакцины от коронавируса Спутник V развиваются не так интенсивно. Мы надеемся, что данные переговоры помогут Германии и России вернуться к конструктивному сотрудничеству», - заявил Грегор Гизи.

Комментируя обстановку на востоке Украины, политик отметил, что только встреча всех четырех участников «нормандского формата» могла бы решить затяжной конфликт – однако в ближайшее время такая встреча не планируется.

«Германия, Франция, Россия и Украина должны вернуться к переговорам, и достичь согласия друг с другом. Я считаю, что должна быть соблюдена территориальная целостность Украины, то есть Донбасс должен остаться в ее составе. Но Киев при этом должен уважать и принимать высокий уровень автономности Донбасса», - отметил Гизи.

Член германско-российской парламентской группы подчеркнул, что его партия выступает против увеличения расходов на вооружение, хотя ФРГ пытается выставить Россию как врага.

«Трудность сегодняшнего дня состоит в том, что цель существования НАТО необходимо как-то оправдывать. Поэтому ведутся все эти разговоры о мнимой российской угрозе, и Москву выставляют как врага всего мира. Ухудшение взаимоотношений начались после того, как Запад высокомерно отреагировал на предложение Владимира Путина в 2001 года о сотрудничестве по всем направлениям», - добавил Грегор Гизи.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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