В Германии рассказали о подготовке НАТО к устрашению РФ

Немецкий телеканал Das Erste сообщил о том, что вооруженные силы Германии провели военные учения на немецком полигоне Альтенграбов. Об этом сообщает «РИА Новости».

Так, журналисты предполагают, что данное мероприятие было организовано странами НАТО и является подготовкой к операции по «устрашению» России в Литве. Немцы утверждают, что Североатлантический Альянс давно все спланировал. Еще в 2014 году они послали Москве сигнал в виде размещения своих войск на территории Литвы.

«7 лет назад НАТО заранее разместили свои войска, чтобы послать сигнал в Москву. В этом и заключается наша задача как на этот год, так и на следующие три», - рассказал немецкий командир одного из артиллерийских батальонов, который в данный момент принимает участие в учениях.

Журналисты канала добавили, что операция вооруженных сил Германии будет направлена на обеспечение безопасности «восточного фланга стран-участниц» Альянса.

Стоит отметить, что еще одно агентство новостей в Германии подтвердило проведение учений немецкой армией, однако авторы источника не стали связывать данное мероприятие с какими-то намеками в сторону России.

Ранее госсекретарь США заявил о своих намерениях встретиться с партнерами по НАТО на фоне якобы наращивания военной активности со стороны России. В Брюсселе будет находиться глава Минобороны США Ллойд Остин, который планирует провести переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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