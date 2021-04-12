В Пентагоне подтвердили подлинность видео с НЛО

В Пентагоне подтвердили подлинность серии видео и фото неопознанных летающих объектов, которые были сняты Военно-морскими силами США. Об этом сообщило издание Science Alert.

Один из таких роликов опубликовал режиссер-документалист Джереми Корбелл. В кадр попал летящий НЛО треугольной формы, испускающий пульсирующий свет.

Представитель Минобороны США Сьюзан Гоф подтвердила, что это видео, а также фото аномальных атмосферных явлений на самом деле были сделаны военнослужащими ВМС.

Тем не менее Пентагон наотрез отказался принимать участие в публичных обсуждениях ролика и изображений, а также не намерен озвучивать возможные объяснения запечатленных объектов, аргументировав это тем, что это информация секретная и может оказаться полезной для противников.

Однако журналистам все же удалось выяснить, что объект в форме пирамиды был заснят экипажем американского военного корабля USS Russell у побережья Сан-Диего в июле 2019 года.

Он застыл на высоте двух сотен метров над судном. А экипажем USS Omaha была замечена сфера, которая буквально нырнула в океан.

Близ авиабазы ВМС в штате Вирджиния наблюдались три объекта, которые самими военнослужащими были названы «Сфера», «Желудь» и «Металлический дирижабль». По некоторым предположениям, это могли быть как метеозонды, так и беспилотники-шпионы. Тем не менее, идентифицировать объекты не удалось.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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