Джеймс Ставридис: В борьбе с РФ США должны «идти до конца, но воевать будут украинцы»

Сегодня, 21:09

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Джеймс Ставридис: В борьбе с РФ США должны «идти до конца, но воевать будут украинцы»

На фоне наращивания военной группировки в западной части России близ границ с Украиной Вашингтону надо продолжать вооружать Киев и параллельно вводить санкции против Москвы. Проще говоря, США должны идти «до конца», но воевать будут украинцы. Об этом в своей статье для агентства Bloomberg пишет бывший главнокомандующий НАТО в Европе Джеймс Ставридис. Перевод его статьи представлен изданием ИноСМИ.

Ставридис допускает, что действия России у границ с Украиной - всего лишь уловка, главное предназначение которой - воспрепятствовать Вашингтону в ведении новых санкций. 

Тем не менее обострение обстановки в центре Европы может быть предвестником нового мирового геополитического кризиса. И если у Москвы намерения и вправду воинственные и она на самом деле нацелилась «получить еще один кусок территорий Украины, который позволит соединить Крымский полуостров с территорией России», США следует действовать более решительно, пишет автор.

Он предлагает поставить Киеву больше наступательного оружия, уделить внимание подготовке украинских вооруженных сил и, конечно же, отправить свои боевых корабли в Черное море. Также следует ввести новые санкции против России и людей из окружения российского президента.

Пока же, по мнению Ставридиса, США и НАТО сделали недостаточно для «сдерживания Путина». Он допускает, что сейчас президент России рассчитывает на то, что волнения и разногласия внутри США в сочетании с пандемийными вызовами по обе стороны Атлантики послужат эффективными отвлекающими факторами.

«Америка и ее союзники должны проявить стойкость перед лицом мобилизации России у границы с Украиной. Когда агрессор начинает демонстрировать силу, сдаваться нельзя», - резюмировал Ставридис.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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