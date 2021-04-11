Bloomberg: Китай и РФ объединяются в новой космической гонке

Россия и Китай уделяют особое внимание распределению оборонных расходов, чтобы обеспечить военное соперничество с США от Арктики до Балтики и Южно-Китайского моря. Одной из приоритетных задач для обеих стран стало проведение военных операций в космосе и создание систем космического базирования. Самое примечательное, что Москва и Пекин решили объединить свои усилия в космической гонке, передает агентство Bloomberg.

Авторы напоминают, что несколько недель назад Россия и Китай договорились создать совместную научно-исследовательскую станцию на Луне.

Китайское национальное космическое управление выступило с заявлением, в котором заверило, что эта лунная база будет открыта для всех зарубежных партнеров.

Агентство отмечает, что заявление прозвучало великодушно, но если пристально изучить совместные действия России и Китая, сомневаться не приходится в том, что они имеют явно военный уклон. И военное сотрудничество между этими странами лишь набирает обороты.

Bloomberg пытается найти ответ на вопрос, что в такой ситуации следует предпринять Соединенным Штатам и приходит к выводу, что первое, что надо сделать - четко уловить используемый противниками стратегический подход.

«США нужны столь же небольшие, но элитные кибервойска, которые будут работать вместе с космическими войсками, чтобы осуществлять совместные действия в космосе с союзниками, как это намерены делать Китай и Россия. Вашингтону также необходимо разработать четкий комплексный план сотрудничества частных и государственных компаний (к счастью для Запада, в России нет таких, как Илон Маск), а также включить в число приоритетных задач выделение из оборонного бюджета средств на космос», - цитирует статью Джеймса Ставридиса ИноСМИ.

Автор указывает на важность этого, ибо, по его мнению, по мере объединения усилий России и Китая в космосе, будет расширяться и их военно-стратегическое сотрудничество и на Земле.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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