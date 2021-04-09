Стрелков счел конфликт России и Украины неизбежным

Полковник ФСБ в запасе, экс-министр обороны самопровоглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) считает конфликт между Россией и Украиной неизбежным. При этом он предполагает, что он будет затяжным.

После присоединения Крыма к России примирение между странами стало практически невозможным.

«Кроме того, завершить конфликт Киеву не дадут американцы. А они не заинтересованы в том, чтобы конфликт заканчивался иначе, чем полным разгромом России», – цитирует Стрелкова «Московский комсомолец».

Гиркин также указал, что украинская армия окрепла, выросла по вооружению и численности, поэтому в пределах Донбасса может противостоять даже российским войскам. Однако ВСУ не выдержат конфликта с Россией по всей протяженности российско-украинской границы.

Что касается самопровоглашенных республик, то войск там не более 20 тысяч человек, а боевые возможности, как отметил Стрелков, находятся в «жалком состоянии».

Ударные дроны, которые Украина закупила у Турции, являются грозным оружием, и конфликт в Карабахе это уже продемонстрировал. Ополченцы в Донбассе им противостоять не смогут, если не будет вмешательства России.

Что касается наступления, оно будет, полагает Стрелков, но только когда закончится распутица.

Если конфликт Украины и России все же начнется, Москве, по его мнению, не избежать жестких санкций, в том числе может быть введен запрет на продажу углеводородов.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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