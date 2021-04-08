В Турции отдых в стране признали безопасным для российских туристов

Сегодня, 22:19

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В Турции отдых в стране признали безопасным для российских туристов

Представители турецкой туриндустрии назвали отдых в стране безопасным.

Как заявил накануне турецкий Минздрав, заболеваемость коронавирусом по стране на данный момент носит очаговый характер. Это было сказано в контексте озабоченности туристов из России по поводу эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Так, по данным турецкого ведомства, вспышки ковида в стране есть, но они зафиксированы не в туристических зонах Турции. И главный очаг - это регион Карадениз, что примерно в 1 000 километрах от популярных курортов в Анталье и Мугле, причем между этими точками нет никакого авиасообщения.

Пик заболеваемости коронавирусом по Турции эксперты связали с увеличившимся количеством проведенных тестов среди населения. В популярной у россиян Анталье за неделю диагностировали всего 4 750 случаев заболевания, а в провинции Мугла - еще меньше: 1 606 случаев.

До конца апреля должны пройти вакцинацию китайской Sinopharm все работники турсервиса. 

Соответствующие службы Турции уверены в безопасности отдыха для иностранных туристов.

«Местные и туристы — это две большие разницы. У туристов никаких изменений по частоте, количеству заболевших коронавирусом. Это единичные случаи, три к десяти тысячам, протекающие в легкой и средней форме. Это говорит о том, что российские туристы, которые выезжают за рубеж, стали более ответственными. И они встречаются и пересекаются на отдыхе с такими же туристами, а не с местными и их бытом и обычаями собираться большими компаниями», — рассказала исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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