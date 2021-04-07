Издание Sohu сообщает, что Украина и Япония готовят единовременный военный удар по РФ

Военные специалисты из китайского издания Sohu не исключают возможности военного наступления Украины на Крым.

Последнее время ситуация на Донбассе лишь обостряется, международные наблюдатели допускают очередной виток эскалации конфликта. В то же время в Sohu уверены, что, «обойдя» вопрос Донбасса, ВСУ нанесут удар не по этому региону, а по Крыму. Об этом сообщает издание «ПолитРоссия».

«Похоже, что Киев собирается нанести воздушный удар по Крыму и атаковать местные российские военные базы», — указали китайские авторы.

По имеющейся у журналистов издания информации, вблизи крымских границ украинские ВС активизировались в плане разведки, используя при этом многочисленные беспилотники для наблюдением за перемещением российских военных по Крыму и общей обстановки. Из этого в Sohu сделали вывод о том, что ВСУ либо готовит удар по полуострову, либо собирается провести какую-нибудь провокацию. Правда, действия последуют лишь после соответствующего сигнала с Вашингтона.

В то же время России нужно опасаться удара и с другой стороны.

«Есть предположение, что по России может быть нанесен двойной удар. Одновременно с провокациями в Крыму к активным действиям перейдет Япония, которая давно хочет расширить свои границы за счет Курильских островов», — уверены китайские журналисты.

Если тактическая ситуация сложится для США удачно, то они не преминут оказать военную помощь Украине и Японии. Но если армии этих стран столкнутся с проблемами, то США будет держаться в стороне, не вмешиваясь.

«Победить Россию у «ее порога» фактически невозможно. Если иностранные военные перейдут в наступление, то всего за 10-15 дней они будут полностью разгромлены», — заключили в Sohu.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700