Турцию накрывает новая волна пандемии коронавируса

Сегодня, 13:09

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Турцию накрывает новая волна пандемии коронавируса

Последние сведения о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 сегодня предоставило Министерство здравоохранения Турции. Медицинские показатели, обнародованные турецким ведомством, говорят о том, что в государстве зафиксирован очередной антирекорд с тех пор, как началась пандемия. 

Только на протяжении минувших 24 часов количество граждан страны, у которых подтверждены новые факты инфицирования, больше на 54?740. При этом число госпитализированных больных — на 2604. Ужасающими темпами растет также смертность среди населения от коронавируса — 276 человек умерли за прошедшие сутки.

Всего с начала пандемии в Турции заболели 3?633?925 граждан, умерло всего 32?943 людей. Как свидетельствует информация Минздрава, на протяжении текущей недели коэффициент заполнения коек в клиниках — 55,7%, отделений интенсивной терапии — 66,5%, аппаратов искусственной вентиляции лёгких — 33%. Распространение COVID-19 по Турции резко увеличилось вследствие того, что правительство страны снизили ограничительные меры людям с 1 марта. До этого зараженность каждые сутки была менее 10?000.

Власти убрали жесткие карантинные меры по передвижению народа в выходные дни. Это сделано для районов, где наблюдается невысокий и средний показатель риска. Правительство позволило начать функционировать кафе и ресторанам, в том числе в Стамбуле, являющемся самым большим мегаполисом Турции.

29 марта президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ужесточении ограничений, включая возвращение общенациональных запретов на передвижения людей в выходные, за две недели до наступления священного для мусульман месяца Рамадан. 14 января в Турции началась кампания массовой вакцинации. По данным местного Минздрава, с тех пор 10,35 миллиона человек получили первую дозу препарата, а 7,33 млн — две инъекции.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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