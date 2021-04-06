Daily Star: Опубликовано 400-летнее пророчество о войне России с Украиной

Знаменитый еврейский раввин Элияху Виленский, известный также как Виленский Гаон, 400 лет назад предсказал войну между Украиной и Россией. Этому был посвящен материал в Daily Star.

В пророчестве, сделанном каббалистом и общественным деятелем, сказано о том, что в войну за Крым будет втянута и Турция. Стамбул из-за этого конфликта будет захвачен, предсказал еврейский раввин.

В пророчестве, сделанном в 1700 году, говорится, что после масштабной войны на севере будет пришествие Мессии. Заметим, что в религии, которую исповедовал Виленский, пришествия Мессии еще не было.

«Когда вы услышите, что русские захватили город Крым, вы должны знать, что начались времена Мессии и что уже слышны его шаги», - сказано в пророчестве, опубликованном несколько лет назад правнуком Виленского.

Когда станет известно о захвате русскими Константинополя (Стамбула), то следует надеть субботнюю одежду, так как пришествие Мессии станет совсем близким, отмечает один из выдающихся духовных авторитетов ортодоксального еврейства.

В пророчестве XVIII века, которое было сделано человеком, внесшим значительный вклад в понимание мессианизма, по мнению раввина Пинхаса Уинстона, прослеживаются события, разворачивающиеся между Украиной и Россией, пишет inosmi.ru .

Стоит сказать, что в еврейской религии рассказывается о войне между «Гогом и Магогом», которая начнется с севера. Многие считают, что это противостояние между Россией и Турцией. Уинстон говорит, что конфликт между ними может разгореться из-за обострения отношений между Россией и Украиной. Человечество снова оказалось под угрозой масштабных войн, так как правители не признают существование высшей сущности - Бога. Уинстон, который специализируется на теориях о конце света, подчеркнул, что мир мог бы существовать без войн, если бы правители признали власть Всевышнего.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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