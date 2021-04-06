У побережья Флориды неизвестные попытались уничтожить миной американский военный корабль

У побережья Флориды неизвестные пытались уничтожить американский корабль.

Как сообщил портал Avia.Pro со ссылкой на информационное издание Soha, неизвестные лица попытались в ночь на 4 апреля уничтожить американский военный корабль. Для этого был выброшена в воду морская мина. Как уточнили в издании, это была не американская мина, поэтому просто «потеряться» при учениях она не могла.

Все началось с того, что патрулировавший побережье полицейский обнаружил выброшенный на берег океанской волной предмет, напоминающий морскую мину. Была поднята тревога, оцеплен район инцидента. Специалисты, расследующие происшествие, предположили, что имел место преднамеренный, возможно, террористический, акт. Все дело в том, что мина была на побережье Флориды недалеко от Форт-Лодердейла - именно там регулярно проходят боевые корабли американских ВМС.

«Большое военное взрывное устройство было выброшено на берег на известном пляже во Флориде, США. Представитель офиса шерифа округа Бровард, Кэри Кодд объявил об обнаружении круглого большого объекта, который, как полагают, был миной, выброшенной на берег в небольшом городке Лодердейл-бай-Зе-Си, к северу от Форт-Лодердейла, Флорида, на после полуночи 4 апреля. Полицейский обнаружил устройство во время патрулирования около 2:30 ночи. Впоследствии полиция заблокировала этот район, частично перекрыв пляж», - цитирует издание источник.

Сейчас устанавливаются подробности происшедшего, причем, не исключается и версия того, что снаряд могла потерять и одна из соседних стран. В то же время, есть большая вероятность того, что могла быть целенаправленная атака на американский флот, например со стороны КСИР, особенно, в свете недавних заявлений американских спецслужб.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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