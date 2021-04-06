Белорусская армия провела военные учения по отражению атаки со стороны России

Широкомасштабные армейские войсковые учения состоялись в Белоруссии. В ходе маневров военнослужащие этой страны осуществляли отработку мероприятий по отражению ударов, наносимых со стороны России.

В мировом сообществе давно известно, что Российская Федерация позиционирует Белоруссию, как одного из своих наиболее важных союзников и партнеров в европейском регионе. Однако в Белоруссии, тем не менее, на протяжении более, чем одного месяца, осуществлялись военные учения, которые явно, без никакого преувеличения, были направлены на отработку отражения нападения России. Такую информацию, которая непосредственно отражает весь ход боевых учений в Белоруссии, сообщил источник, хорошо осведомленный об этом.

Информационное издание подчеркивает, что в рамках этих учений все мероприятия, как оборонительные, так и наступательные, подвергались доскональной отработке исключительно на восточном направлении. В своих сообщениях официальный Минск распространил информацию, что данные маневры были нацелены на отражение военной угрозы со стороны Запада. В белорусских СМИ говорят о том, что в этих учениях задействованы в основном сухопутные силы.

Также отмечается, что военные отрабатывают маневры по обороне восточного направления, то есть, со стороны России. Также проходила отработка наступательных действий. В сложившихся обстоятельствах, отмечают эксперты, возникают сомнения касательно того, действительно ли Минск надежный союзник. К тому же ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко не раз говорил о том, что при определенных обстоятельствах Белоруссия может возобновить дружественные отношения со странами Запада и НАТО.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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