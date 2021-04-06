Белорусская армия провела военные учения по отражению атаки со стороны России

Сегодня, 10:59

0

Image 16+
Белорусская армия провела военные учения по отражению атаки со стороны России

Широкомасштабные армейские войсковые учения состоялись в Белоруссии. В ходе маневров военнослужащие этой страны осуществляли отработку мероприятий по отражению ударов, наносимых со стороны России. 

В мировом сообществе давно известно, что Российская Федерация позиционирует Белоруссию, как одного из своих наиболее важных союзников и партнеров в европейском регионе. Однако в Белоруссии, тем не менее, на протяжении более, чем одного месяца, осуществлялись военные учения, которые явно, без никакого преувеличения, были направлены на отработку отражения нападения России. Такую информацию, которая непосредственно отражает весь ход боевых учений в Белоруссии, сообщил источник, хорошо осведомленный об этом.

Информационное издание подчеркивает, что в рамках этих учений все мероприятия, как оборонительные, так и наступательные, подвергались доскональной отработке исключительно на восточном направлении. В своих сообщениях официальный Минск распространил информацию, что данные маневры были нацелены на отражение военной угрозы со стороны Запада. В белорусских СМИ говорят о том, что в этих учениях задействованы в основном сухопутные силы.

Также отмечается, что военные отрабатывают маневры по обороне восточного направления, то есть, со стороны России. Также проходила отработка наступательных действий. В сложившихся обстоятельствах, отмечают эксперты, возникают сомнения касательно того, действительно ли Минск надежный союзник. К тому же ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко не раз говорил о том, что при определенных обстоятельствах Белоруссия может возобновить дружественные отношения со странами Запада и НАТО.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Белорусская армия провела военные учения по отражению атаки со стороны России

Сегодня, 10:59

В Азербайджане потребовали от России объяснений из-за обломков «Искандеров» в Нагорном Карабахе

Сегодня, 00:49

«Играет с огнем»: В Германии выступили против вступления Украины в НАТО

Вчера, 18:44

В Китае указали на главный обман Евросоюза

Вчера, 11:29

В NI рассказали о вооружении, которым планирует воевать американская армия в 2040 году

Вчера, 10:24

США бросают Киев на войну, чтобы разрушить «Северный поток-2»

Вчера, 09:14

Великобритания решила нарастить свою ядерную мощь на 40%

Вчера, 08:44

ВВС США списывают весь авиапарк по «открытому небу»

6-04-2021, 22:59

Названы самые модные цвета волос в 2021 году

6-04-2021, 21:49

Читатели Daily Express рассказали, чем грозит Британии попытка уничтожить РФ

6-04-2021, 15:59

США пригрозили нанести удар по РФ в случае удара по Украине и Донбассу

6-04-2021, 13:54

The Washington Post: боевые корабли ВМС США «разнесли» российский флот в Черном море

5-04-2021, 16:44

Эксперт Леонков указал на причины повышенного внимания Запада к маневрам российского Су-35

5-04-2021, 10:29

НАТО и США нашли способ блокировать воды российского Северного морского пути

3-04-2021, 18:34

Доклад ООН о ЦАР раскритиковали за ангажированность и недостоверность

2-04-2021, 21:39

Турки заинтересовались «вакцинными турами» в Россию

2-04-2021, 18:04

НАТО: российские летчики ВКС не выходят на связь с европейскими авиадиспетчерами

2-04-2021, 13:14

На что готовы нигерийцы, чтобы покинуть родину – ФЗНЦ провел соцопрос

1-04-2021, 19:54

Турция заподозрили в применении комплексов ЗРК С-400 против двух армий в Черноморском регионе

1-04-2021, 16:54

Турция предлагает альтернативу Суэцкому каналу и Северному морскому пути

1-04-2021, 07:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров