«Играет с огнем»: В Германии выступили против вступления Украины в НАТО

Сегодня, 18:44

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«Играет с огнем»: В Германии выступили против вступления Украины в НАТО

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что вступление страны в НАТО - единственный способ завершить войну в Донбассе, которое привела на своих страницах немецкая газета Die Welt, вызвало бурную дискуссию под материалом. Многие читатели не в восторге от того, что Киев может стать членом Североатлантического альянса.

«Принять Украину в НАТО — это чистое самоубийство!» - возмущается один из читателей.

Его поддержали десятки комментаторов, будучи уверены в том, что со вступлением Украины в ряды Альянса боевые действия на востоке этой страны не только не закончатся, а еще больше разгорятся. Ибо НАТО и Россия сойдутся в большой схватке.

Некоторые посчитали, что Украина только этого и добивается, выступая в роли провокатора.

«Украина играет с огнем и провоцирует Россию, чтобы потом укрыться под знаменами НАТО», - написал не представившийся немец.

Нашлись и такие, которые увидели вину НАТО и Германии как страны, которая является участницей союза, тоже.

«Русские и украинцы в языковом и культурном отношении ближе друг к другу, чем гессенцы и баварцы. Кто имеет право их разделять и натравливать друг на друга?» - вопрошает возмущенный читатель.

Вчера Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили эскалацию ситуации в Донбассе. Президент Украины заявил, что он лично видит единственный путь для окончания вооруженного конфликта в этой части страны. И это - вливание в ряды НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в состоятельности этого заявления. В своем комментарии он выразил уверенность в том, что вступление Украины в Альянс лишь усугубит внутренние проблемы и ситуацию на востоке страны.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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