«Ложь века»: в Китае указали на главный обман Евросоюза.

Обозреватели китайского издания The Paper пришли к выводу, что ЕС попался на «лжи века», тем самым доказав свою некомпетентность.

Речь идет о введенных Евросоюзом 22 марта санкциях. Они имели односторонний порядок и касались ряда физических и юридических лиц Синьцзян-Уйгурского автономного района. В вину им приписывалось нарушение прав человека. По мнению издания таким шагом руководство ЕС показало, причем, не в первый раз, что вообще не принимает во внимание существующие факты, а также грубо нарушает международное право и основные нормы международных отношений, влезая во внутренние дела чужой страны.

«Обвинения Китая в «геноциде» в Синьцзяне, звучащие от некоторых людей в Европейском союзе и СМИ — это ложь века. СУАР всесторонне осуществляет национальную политику партии, решительно реализует систему национальной районной автономии и стремится содействовать единству в борьбе всех этнических групп за совместное процветание и развитие», — заявили в The Paper.

Статистика доказывает правоту китайских журналистов. Так, за последние несколько лет населения Синьцзяна только растет. Вместе с ним растут нацменьшинства. Здесь постоянно обустраиваются религиозные места. Поэтому ни о каком геноциде и нарушении прав на вероисповедание в этом регионе не может идти и речи.

Кроме того, также надуманны были и обвинения в массовых задержаниях, «культурном геноциде» и принудительном труде в этом автономном районе. Опять же - в открытом доступе есть статистика, противоречащая этим обвинениям.

А вот в самом ЕС, парировали в The Paper, права человека нарушают регулярно. Поэтому, по словам китайских обозревателей, прежде, чем учить других, нужно задуматься о собственных нарушениях.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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