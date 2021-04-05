В NI рассказали о вооружении, которым планирует воевать американская армия в 2040 году

Сегодня, 10:24

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В NI рассказали о вооружении, которым планирует воевать американская армия в 2040 году

Военный аналитик Крис Осборн в статье для The National Interest сообщил, что американская армия готовится к ведению боевых действий в отдаленном будущем.

Автор публикации пишет, что США оснастят свои войска большим количеством роботизированных систем.

Ожидается, что к 2040 году американская армия получит танки, способные управлять воздушными и наземными беспилотниками, а также средства молниеносного поражения противника, прицеливания и разведки с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Кроме того, армия США возьмет лазерное вооружение для колесной и воздушной техники, самонаводящиеся боеприпасы, беспилотники и многодоменную сеть, которая свяжет все войска.

Вопросом концепций ведения войн будущего занимаются эксперты в составе Army Futures Command Combat Capabilities Development Command из Форт-Юстиса, расположенного в штате Вирджиния. Сейчас они проводят анализ вооружения, технологий, военных маневров и типов оперативной обстановки. Это поможет им составить представление о том, как будут выглядеть боевые действия через десятилетия.

К примеру, атакующая бронетехника могла бы действовать более смертоносно, благодаря усовершенствованным датчикам, автономности, взаимодействию в составе единой сети и использованию ИИ, пишет журналист. Он считает, такой подход снизил бы уязвимость военных сил к масштабным вражеским атакам, пишет riafan.ru.

Как отмечает Осборн, необходимо сделать многодесятилетний скачок, используя разведывательную информацию, опираясь на фундаментальные исследования и новые технические тенденции, которые способны кардинально изменить природу войны.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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