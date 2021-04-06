В Азербайджане потребовали от России объяснений из-за обломков «Искандеров» в Нагорном Карабахе

Сегодня, 00:49

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В Азербайджане потребовали от России объяснений из-за обломков «Искандеров» в Нагорном Карабахе

Специалист Агентства по разминированию Азербайджана сообщил о нахождении следов применения армянской стороной ракетных оперативно-тактических комплексов «Искандер». Азербайджанский эксперт отметил, что фрагменты двух разорвавшихся ракет из указанного комплекса были обнаружены при разминировании территории вблизи города Шуши, информирует «Наша версия».

Согласно информации члена азербайджанской группы по разминированию, 15 марта 2021 года в ходе выполнения работ по ликвидации остатков мин, вблизи города Шуши были найдены останки двух разорвавшихся ракет ОТРК «Искандер».

«Идентификация обломков ракеты была успешно проведена по опознавательному номеру 9М723», - прокомментировал специалист.

Эксперт указал, что останки ракет говорят о том, что Армения задействовала оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», которые были закуплены у России, хотя премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявлял о полной бесполезности российского вооружения во время войны в Нагорном Карабахе. Комментируя данную находку, российский военный эксперт Алексей Леонков выразил сомнение в том, что данное оружие могло быть применено армянской стороной в битве за Нагорный Карабах.

«Сомнения вызывают сам факт применения такого оружия в Карабахе, потому что российские ОТРК Искандер, которые якобы идентифицировал Азербайджан, не поставлялись на экспорт в Армению. Определить экспортный образец могут лишь специалисты российского Минобороны. Не исключено, что обломки искандеров могли быть подброшены турецкими военными, которые завладели фрагментами таких ракет на территории Сирии, где данное вооружение действительно было задействовано на поле боя», - отметил Алексей Леонков.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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