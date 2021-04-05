США бросают Киев на войну, чтобы разрушить «Северный поток-2»

Сегодня, 09:14

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США бросают Киев на войну, чтобы разрушить «Северный поток-2»

Вашингтон заинтересован в продолжении военного конфликта на Донбассе, чтобы таким путем внедрить очередные антироссийские санкции, и воспрепятствовать строительству газопроводной магистрали «Северный поток-2». Для этого президент США Джо Байден заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в том, что «Вашингтон поддержит Украину», однако в действительности силы НАТО вряд ли будут участвовать в реальных военных действиях на востоке Украины, передает «Rusvesna».

На фоне усиления ажиотажа вокруг мнимой «российской агрессии», чего Украина добилась за счет шумихи в СМИ о стягивании Россией вооружения к украинским границам, Вашингтон официально заявил, что готов поддержать Киев в «сдерживании неприятеля». Однако у США свой интерес в усилении конфликта на востоке Украины, поскольку если Россия будет спровоцирована, то Вашингтон тут же задействует новые санкции для прекращения строительства проекта «Северный поток-2».

«Совершенно очевидно, что США подначивают Украину к агрессивным действиям на Донбассе, и даже дают пустые обещания о военной поддержке, которую НАТО якобы предоставит для Киева. Но в действительности Вашингтону нужно только одно — добиться открытого вступления России в конфликт с Украиной. Даже если для этого потребуется пожертвовать половиной украинской армии или даже страны, Вашингтон пойдет на это», - прокомментировали военные аналитики.

Также эксперты отмечают, что именно заманчивыми обещаниями по поводу вступления Украины в члены НАТО, США фактически руководит украинским политическим рулём.

«Украина очень нуждается в НАТО, но Альянсу вовсе не нужна в своих рядах эта обнищавшая страна, находящаяся в состоянии войны и глубоком финансовом кризисе», - добавили аналитики.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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