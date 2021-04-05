Великобритания решила нарастить свою ядерную мощь на 40%

Вопреки политике сокращения ядерного вооружения, которая проводится во всем мире, Великобритания количество боеголовок решила увеличить. Таким образом, Лондон может свести на нет усилия США и России, договорившихся о продлении СНВ-III, полагают эксперты.

Недавно Британия обнародовала отчет с оценкой долгосрочного стратегического плана после Brexit. Одним из ключевых изменений в нем стал новый вектор ядерной стратегии страны. По факту, страна делает три больших шага назад в плоскости контроля над вооружениями, пишет АвиаПро.

Первый - число ядерных боеголовок в Лондоне захотели вернуть на прежний уровень. Так, к примеру, в 2010 году сообщалось о планах страны сократить их количество в середине 2020-х до 180 штук. Сейчас же, согласно новому стратегическому плану, количество боеголовок запланировано увеличить до 260. По сути, речь идет о наращивании ядерного вооружения на 40 процентов.

Снижается порог использования ядерного оружия - и это второй шаг, который вызывает глубокую озабоченность. Отмечается, что объявлено о разрешении применять ядерное оружие для противодействия угрозам новых и разрабатываемых технологий. К таким отнесли шифрование, искусственный интеллект и лазерное оружие, интернет-сети.

Третий шаг назад - утрачивается эффект прозрачности развернутых ядерных боезапасов. В последнем отчете о прозрачности речь явно не идет. Информация о количестве развернутого ядерного вооружения строго засекречена. Не раскрываются и фактические запасы ядерного вооружения.

Таким образом, ядерная политика Великобритании может оказать ключевое влияние на дальнейшее разоружение РФ и США.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700