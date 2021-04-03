Названы самые модные цвета волос в 2021 году

Бьянка Хильер, звездный колорист из Лос-Анджелеса (США), рассказала о главных трендах в окрашивании волос в 2021 году. Об этом сообщает Hypebae.

По словам Хильер, среди светлых оттенков на пик популярности вышли пепельный, платиновый и блонд с розовым подтоном. Модным также будет золотистый.

Лето «взорвет» оттенок клубничный блонд. Никакого красного, говорит колорист, все красиво и сдержанно.

«Мне нравится клубничный оттенок, - отмечает Бьянка. - Это просто легкий намек на красный теплый оттенок, чтобы придать пряный блеск».

В списке модных темных цветов и оттенков будут пыльный шоколад, глубокий черный и пепельный каштан.

«Пепельно-каштановые волосы идеально подходят для тех, кто любит естественный вид и ненавидит уход», - говорит колорист.

Особам, которые не боятся быть яркими, колорист рекомендует для окрашивания голубой, бледно-розовый и другие сдержанные пастельные оттенки. «Кислотные» сейчас не в моде. В розовый и голубой краситься лучше тонирующими средствами, которые дают временный оттенок.

Очень красиво и необычно будет смотреться сочетание нескольких темных и светлых оттенков. Но при условии, что такое окрашивание будет выполнено в различных техниках - например, мелирование либо балаяж.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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