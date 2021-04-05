ВВС США списывают весь авиапарк по «открытому небу»

В ВВС США сообщили о списании и перенаправлении на «кладбище самолетов» нескольких американских самолетов Boeing OC-135B. По информации пресс-службы ведомства, данные самолеты использовались ранее для полетов в рамках Договора по открытому небу, и после окончания срока эксплуатации было принято решение об их полной разборке и резке на металлолом, передает «Avia.pro».

Ожидается, что парк отслуживших по контракту ДОН Boeing OC-135B отправится на аивабазу ВВС США Девис-Монтен, которая располагается в штате Аризона. Решение о разборке самолетов было принято вследствие устаревания транспорта и окончания сроков эксплуатации.

В докладе ВВС США указано, что два самолета Boeing OC-135B были выпущены еще в 1961-1962 годах и являются почти самыми старыми лайнерами в составе авиапарка США. В ВВС США также указали, что именно частые поломки самолетов Boeing стали причиной выхода страны из Договора по открытому небу, поскольку на сегодняшний день США не располагают ресурсами, чтобы кардинально обновить свои самолеты ДОН.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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