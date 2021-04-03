Читатели Daily Express рассказали, чем грозит Британии попытка уничтожить РФ

Возможные последствия для Британии в случае, если Лондон решится атаковать Россию в Арктике, обсудили читатели британского таблоида Daily Express.

Многие из пользователей уверены, что у Великобритании нет шансов в войне с РФ, пишет Экономика Сегодня .

Военное присутствие России в Арктике растет уже не один год. Россия создает вооружение, которое позволяет ей обеспечить надежную защиту своих границ и атаковать противника фактически в любой точке мира.

Читатели Daily Express отметили достоинства российского подводного беспилотника «Посейдон». Он может устроить «радиоактивное цунами» у берегов любой страны. В НАТО это вооружение вызывает немало опасений.

Как отметил один из пользователей, если Россия решит атаковать Великобританию, то противостоять Лондон не сможет, поскольку не имеет вооружения, которое бы позволило защититься от мощного удара.

«Смешно. Если бы Россия решила атаковать нас, мы бы прекратили свое существование и вряд ли смогли бы вернуть должок. Великобритания превратилась бы в большую яму, заполненную морской водой. Будьте реалистами. Наш враг не Россия, а Китай», - пишет KarmaRequired.

Многие из читателей отмечают, что западные политики продолжают заявлять о растущей «российской агрессии», при этом НАТО стремится разместить как можно больше своих военных и вооружения у границ РФ.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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