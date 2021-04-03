Читатели Daily Express рассказали, чем грозит Британии попытка уничтожить РФ

Сегодня, 15:59

0

Image 16+
Читатели Daily Express рассказали, чем грозит Британии попытка уничтожить РФ

Возможные последствия для Британии в случае, если Лондон решится атаковать Россию в Арктике, обсудили читатели британского таблоида Daily Express.

Многие из пользователей уверены, что у Великобритании нет шансов в войне с РФ, пишет Экономика Сегодня

Военное присутствие России в Арктике растет уже не один год. Россия создает вооружение, которое позволяет ей обеспечить надежную защиту своих границ и атаковать противника фактически в любой точке мира. 

Читатели Daily Express отметили достоинства российского подводного беспилотника «Посейдон». Он может устроить «радиоактивное цунами» у берегов любой страны. В НАТО это вооружение вызывает немало опасений. 

Как отметил один из пользователей, если Россия решит атаковать Великобританию, то противостоять Лондон не сможет, поскольку не имеет вооружения, которое бы позволило защититься от мощного удара. 

«Смешно. Если бы Россия решила атаковать нас, мы бы прекратили свое существование и вряд ли смогли бы вернуть должок. Великобритания превратилась бы в большую яму, заполненную морской водой. Будьте реалистами. Наш враг не Россия, а Китай», - пишет KarmaRequired.

Многие из читателей отмечают, что западные политики продолжают заявлять о растущей «российской агрессии», при этом НАТО стремится разместить как можно больше своих военных и вооружения у границ РФ. 

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Читатели Daily Express рассказали, чем грозит Британии попытка уничтожить РФ

Сегодня, 15:59

США пригрозили нанести удар по РФ в случае удара по Украине и Донбассу

Сегодня, 13:54

The Washington Post: боевые корабли ВМС США «разнесли» российский флот в Черном море

Вчера, 16:44

Эксперт Леонков указал на причины повышенного внимания Запада к маневрам российского Су-35

Вчера, 10:29

НАТО и США нашли способ блокировать воды российского Северного морского пути

3-04-2021, 18:34

Доклад ООН о ЦАР раскритиковали за ангажированность и недостоверность

2-04-2021, 21:39

Турки заинтересовались «вакцинными турами» в Россию

2-04-2021, 18:04

НАТО: российские летчики ВКС не выходят на связь с европейскими авиадиспетчерами

2-04-2021, 13:14

На что готовы нигерийцы, чтобы покинуть родину – ФЗНЦ провел соцопрос

1-04-2021, 19:54

Турция заподозрили в применении комплексов ЗРК С-400 против двух армий в Черноморском регионе

1-04-2021, 16:54

Турция предлагает альтернативу Суэцкому каналу и Северному морскому пути

1-04-2021, 07:39

В Азербайджане заявили о применении Арменией ракет комплекса «Искандер» в Нагорном Карабахе

1-04-2021, 00:09

В СОМБ опровергли фейк Guardian и указали на недостоверность доклада экспертов ООН по ЦАР

31-03-2021, 22:09

Эксперт: США уже давно ведут необъявленную войну

31-03-2021, 08:54

Неизвестные силы атаковали три военные колонны международной коалиции в Ираке

30-03-2021, 14:34

Китай: военные учения США и Индии это вздор

30-03-2021, 14:19

Американский генерал: Два стелса F-35 выполнят ту же задачу, что 20 истребителей четвертого поколения

30-03-2021, 13:49

Из-за ошибки спецслужб США «тролли» в Африке агитировали за Байдена

29-03-2021, 14:44

Деньги американских налогоплательщиков уходят "глубинному государству"

29-03-2021, 12:44

На Аляске разбился на вертолете самый богатый человек Чехии

29-03-2021, 09:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров