The Washington Post: боевые корабли ВМС США «разнесли» российский флот в Черном море

Сегодня, 16:44

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The Washington Post: боевые корабли ВМС США «разнесли» российский флот в Черном море

Об «успехе» НАТО в Черном море написало издание The Washington Post.

По мнению авторов западного СМИ, натовским военным в марте в ходе учений «Sea Shield 2021», которые проходили в черноморской акватории, удалось доказать преимущество перед ВМФ РФ. В публикации авторы утверждают, что флот НАТО едва ли не устроил разнос Черноморскому флоту РФ, передает Аvia.pro

«Учения стали суровым напоминанием Москве о том, что Черное море – не российское море», - пишут западные авторы. 

Военные учения «Sea Shield 2021» проводились недалеко от побережья Крыма. В них были задействованы корабли и авиация стран Черноморского региона, а также США и ряда европейских государств, входящих в НАТО. 

Комментируя публикацию западного издания, российские аналитики напомнили, что во время учений «Sea Shield 2021», которые так жарко обсуждаются, Россия вывела в Черное море шесть своих дизель-электрических подводных лодок. И только одну эту субмарину силы НАТО смогли обнаружить. Так что в случае необходимости, российские военные смогли бы легко уничтожить все вошедшие в Черное море корабли НАТО. 

По словам экспертов, Россия никогда не заявляла о том, что обладает исключительным правом нахождения в Черном море. Тем не менее, РФ не будет терпеть провокации у своих границ и любые действия, которые будут расценены как угроза безопасности страны, вызовут жесткую и незамедлительную реакцию. 

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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