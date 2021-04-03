Эксперт Леонков указал на причины повышенного внимания Запада к маневрам российского Су-35

Военный аналитик и обозреватель Алексей Леонков рассказал, почему видеозапись с российским сверх манёвренным истребителем поколения 4++ Су-35 вызвал такой ажиотаж в США. Эксперт убежден, что интерес к российскому истребителю у американцев возник потому, что Су-35 является настоящим «универсальным солдатом с характеристиками летающего хищника», которые не оставляет шансов американским истребителям, передает «ФАН».

Публикация осенью 2020 года видеоролика с демонстрационным полетом российского многоцелевого сверхманёвренного истребителя с управляемым вектором тяги поколения 4++ Су-35 вызвало широкий резонанс в западных СМИ. Зарубежные журналисты признали, что опубликованная видеозапись только подтверждает, что российские сверхзвуковые технологии воплощены в идеальном с точки зрения маневренности и боевых качеств истребители Су-35.

Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что главным оружием воздушного боя российского истребителя Су-35 является авиационная ракета малой дальности Р-74, которая может успешно поражать цели с большим бортовым углом. Причем сам летчик может наводить ракету на самолет противника просто смотря на него через свой шлем.

«Не удивительно, что у американцев возник такой интерес к Су-35. Ведь это настоящий летающий хищник, который во много раз превосходит по характеристикам лучший американский истребитель F-16. Если бы в воздухе состоялась открытая схватка между российским и американским истребителями, у F-16 не было бы ни единого шанса», - прокомментировал Леонков.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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