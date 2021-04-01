НАТО и США нашли способ блокировать воды российского Северного морского пути

Сегодня, 18:34

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НАТО и США нашли способ блокировать воды российского Северного морского пути

Под реальной боевой угрозой стран НАТО в настоящий момент оказалась исключительная экономическая зона Российской Федерации в Арктике, которая в сложившихся обстоятельствах теперь в любой момент может прекратить своё существование. Северный морской путь России, на протяжении сотен лет считавшийся территорией одного государства, может остаться без российского суверенитета уже в ближайшие годы. 

Подобная ситуация назревает в данном регионе земного шара по причине массового таяния арктических льдов, что фактически, связывает руки Российской Федерации по дальнейшей возможности использовать на 100% Северный морской путь. Эти предпосылки начинают становиться чрезвычайно опасными на фоне воинственных заявлений НАТО, сделанных ранее о том, что Североатлантический альянс будет без никаких предварительных предупреждений блокировать боевые суда Российской Федерации, бороздящие в настоящее время воды Северного морского пути. Максимальная угроза для Российской Федерации исходит от ситуации, когда колоссальная масса ледников, растаявшая в силу глобального потепления на земном шаре, по факту предоставит беспрепятственный доступ всем военным судам к рубежам российского государства. 

Российские ученые просчитали, что, учитывая высокие темпы таяния льдов, такая ситуация уже станет реальностью через несколько лет — частично это уже состоится к 2035 году. Специалисты обращают внимание на тот факт, что на сегодняшний день северная часть России является наиболее защищенным регионом, однако в водах Северного морского пути в будущем вполне могут появиться иностранные военные корабли. 

Необходимо отметить, что в этом году интерес к безвозмездному использованию Северного морского пути проявил Китай, не признающий данный регион под суверенитетом России.

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