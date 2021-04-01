Доклад ООН о ЦАР раскритиковали за ангажированность и недостоверность

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей прокомментировал недавний скандальный доклад ООН о Центральноафриканской Республике. Шугалей раскритиковал ООН за то, что организация, которая должна ассоциироваться с мировым порядком, полностью дискредитирует себя, публикуя непроверенную информацию. Об этом глава ФЗНЦ заявил на заседании Африканского дискуссионного клуба.

В недавнем докладе, опубликованном на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, российских инструкторов обвинили в грубых нарушениях прав человека в ЦАР, а также назвали их «наемниками».

Шугалей выступил категорически против этого заявления, обвинив ООН в некомпетентности. По его словам, он лично находился в ЦАР в конце марта и не встретил там ни одного представителя ООН. Более того, как отметил Шугалей, так называемые «факты» в докладе ООН практически слово в слово цитируют «фейковые вбросы» некоторых центральноафриканских СМИ, которые контролировались боевиками и были заблокированы на территории республики.

В свою очередь Глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов подчеркнул, что пресс-служба правительственной армии ЦАР объявила об успехе в борьбе против боевиков в стране. Это является свидетельством того, что российские инструкторы умело обучают центральноафриканских военных, а не «грубо нарушают права человека», отметил Иванов.

С осуждением доклада ООН также выступил советник президента ЦАР по национальной безопасности Валерий Захаров, заявивший, что утверждениям экспертов ООН нельзя верить.

«Так называемые независимые эксперты совета ООН по правам человека не являются сотрудниками ООН, а система подбора этих экспертов кажется глубоко ангажированной», – отметил он.

Шугалей со своей стороны напомнил, что протесты в стране начались 15 декабря 2020 года с блокировки правительственных аккаунтов в соцсетях. Удивление граждан быстро сменилось беспорядками, а затем группировки боевиков внезапно объединились в «Коалицию патриотов на перемены». Уже на следующий день, 16 декабря, вооруженные боевики начали боевые действия, направленные на срыв выборов. Эксперты ФЗНЦ отмечают в этом сценарии все признаки гибридной войны.

Шугалей подытожил свое выступление тем, что посоветовал ООН обратить внимание на реальные цифры. Согласно проведенному Фондом социологическому опросу, 86% респондентов возложили ответственность на беспорядки в стране на местные бандформирования и бывшего президента страны Франсуа Бозизе. Россия при этом оказала положительное влияние на ситуацию.

«Помощь в разрешении конфликта в ЦАР оказывали различные внешние силы. И мне отрадно сообщить, что из всех партнеров страны жители ЦАР выделили Российскую Федерацию. Почти 88% опрошенных считают, что русские партнеры помогли справиться с ситуаций и не допустить войны», - подчеркнул социолог.