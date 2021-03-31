НАТО: российские летчики ВКС не выходят на связь с европейскими авиадиспетчерами

НАТО: летчики ВКС России не выходят на связь с европейскими авиадиспетчерами.

«Растущая активность российских боевых самолётов у границ НАТО» сопровождается к тому же и скрытностью со стороны пилотов: те не спешат выходить на связь с европейскими диспетчерами. Об этом сообщает Avia.pro, ссылаясь на западные СМИ.

Забывая о том, что сам альянс почти вплотную подступает к российским рубежам, там обвиняют Москву в том, что все чаще ее самолеты отмечаются у натовских границ, причем, с их стороны игнорируются запросы диспетчеров, как не раскрываются и планы полетов. По этому поводу НАТО подготовило соответствующее заявление.

В нем упоминается недавняя операция по наблюдению и сопровождению российской авиации самолетами Турции, Болгарии и Румынии.

«Наблюдение и сопровождение проводилось самолетами ВВС Турции вместе с самолетами ВВС Болгарии и Румынии. Операция закончилась после покидания района российской авиацией. Самолеты направились на сопровождение, поскольку действия российской боевой авиации могли составлять опасность для гражданских авиалайнеров. Летчики ВКС России не связываются с европейскими авиадиспетчерами и не сообщают план полета. Кроме того, они не передают координаты и эшелоны полета...», - говорится в документе.

В то же время, самолеты НАТО ведут себя аналогичным образом, находясь вблизи границ с Россией. За прошедшее десятилетие самолеты альянса стали проявлять активность у российских рубежей в три раза чаще. Направляя в воздушный международный коридор между отдельными Курильскими островами свою авиацию, НАТО тем самым демонстрирует свое непризнание Южных Курил территорией России. Если же самолеты ВКС РФ замечены у Алеутских островов или Аляски, в НАТО спешат обвинить Россию в опасных и непрофессиональных действиях пилотов.