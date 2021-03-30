Турция заподозрили в применении комплексов ЗРК С-400 против двух армий в Черноморском регионе

Сегодня, 16:54

Ольга Громова

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Турция заподозрили в применении комплексов ЗРК С-400 против двух армий в Черноморском регионе

НАТО заподозрил Турцию в ведении «двойной игры» с использованием российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в черноморском регионе. Примечательно, что это же Анкаре «инкриминирует» и Россия, сообщает «Военное обозрение».

Для того, чтобы сделать выводы о хитрых маневрах и «двойной игре», стоило бы обратиться к фактам. Например, вспомнить о том, что истребительная авиация Турции совместно с боевыми самолетами ВВС Румынии и Болгарии, своих союзников по НАТО, поднималась над Черным морем в целях проведения «наблюдения и сопровождения российских самолетов».

Но надо же - по странному совпадению (совпадению ли?!) в том же районе Анкара испытывала ЗРС С-400. Могла ли она задействовать купленные у России комплексы против российских истребителей? Вопрос пока остается без ответа.

В самом Альянсе опасаются того же. Учитывая разногласия между Анкарой и Вашингтоном после закупки «Триумфов», в руководстве блока допускают, что Турция могла отслеживать перемещения не только российских военных самолетов, но и самолетов НАТО с тем, чтобы использовать полученную информацию с выгодой для себя.

В США некоторые специалисты высказали еще одну версию, вообще странную. Они допустили, что Турция может собирать сведения о перемещении натовских самолетов, а после передавать их Москве.

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