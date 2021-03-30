Турция предлагает альтернативу Суэцкому каналу и Северному морскому пути

Сегодня, 07:39

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Турция предлагает альтернативу Суэцкому каналу и Северному морскому пути

Турецкое издание Turkiye со ссылкой на заявление министра транспорта и инфраструктуры страны Адиля Караисмаилоглу рассказало о новой альтернативе Суэцкому каналу. Об этом сообщает «Информинг».

Отметим, что поиску альтернатив стали предпосылки недавних событий, когда 400-метровое судно Ever Given заблокировало Суэцкий канал, в результате чего владельцы судов, застрявших в огромной пробке судов, понесли серьезные издержки. Эти события нанесли серьезный ущерб мировой экономике.

Так, министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу предложил в качестве альтернативы Суэцкому каналу использовать Средний коридор. Его частью должен стать новый канал Стамбул, который обещает стать надежным торговым маршрутом.

Средний коридор берет свое начало в Турции, пролегает через Каспий, Кавказ, Казахстан, Туркмению, и заканчивается в Китае. В Анкаре уверены, что этот проект будет самым малозатратным по времени и безопасным.

Сравнивая Северный морской путь и Средний коридор, Караисмаилоглу отдал свое предпочтение последнему, так как тот примерно на 2 тысячи километров короче, чем первый путь, что сокращает длительность маршрута на 15 дней.

«Средний коридор станет самым безопасным логистическим маршрутом в мире. Это приведет к тому, что мировой экономике и нашей стране не будут страшны никакие сбои», - заключил министр.

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